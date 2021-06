İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli olurken muhalefet hazımsızlığını gizlemiyor. Katıldığı bir televizyon programında yatırımcıları engelleyeceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük tepki gelmişti. Peki Kanal İstanbul’dan rahatsız olan muhalefet neden yatırımcıları tehdit ediyor? İşte detaylar…

Kanal İstanbul Projesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul Projesi'ni durduracaklarını ve projede bulunan şirketlerin paraları ödemeyeceklerini söyledi.

"YATIRIM YAPMALARINI ENGELLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul projesini durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye'nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulundan AK Parti Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün şu ifadeleri kullandı:

"Yol medeniyettir. Bu düstur ile çalışıyoruz. Bu hükümet Türkiye'nin her yerine yatırımlarını yapmaya devam ediyor.

Yapılan hizmet bölge halkına hayırlı olsun.

Maalesef muhalefet yatırımcıları tehdit diline devam ediyor. Böyle bir devlet yöneticiliği olmaz. Devletlerde devamlılık söz konusu. Biz iktidara geldiğimiz de 23,5 milyar dolar borç vardı bunu biz hallettik.

Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Böyle bir muhalefet şekli olamaz. Devlette devamlılık esastır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Dışarından gelecek yabancı yatırımcının önünü kesmek istiyorlar.

Doğalgaz, altın buluyoruz bunlarda ülke yararına olan işlere sevinmek yok. Sürekli olarak tenkit ediyorlar. Hiçbir şeye birlik ve beraberlik göstermiyorlar. İstanbul'un hali ortada iki senede yapılan ve yapılmayanlar ortada. İstanbul'da yaşayanlar sandık geldiği zaman ne yapacaklarını gayet iyi biliyorlar.

Dışarıdakilerin yatımlara karşı çıkmasını kabul edebiliriz ancak içeridekilerin yapmasını anlamıyoruz gerçekten. Bu yapılanların hepsi halk için hepsi güzel bir Türkiye için yapılıyor.

MB'nin döviz rezervinin 100 milyar doların üzerine çıktığı söylendi. Hazine ve Maliye'nin yeni politikaları ile tekrar bu rakamları yakaladık ve bunun içinde altınlar da var. 128 milyar dolar yalanı devam ediyor. Kendileri önlerine çıkan rakamı okuyamıyorsa biz ne yapalım."

KANAL İSTANBUL'UN İLK KÖPRÜSÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, köprünün temelinin, haziranın son haftasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle atılması bekleniyor.

Bu doğrultuda, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim-08 (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayan gergin eğik askılı köprü imalatı yapılacak.

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1618 metre olacak.

Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.

Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. "Diamond" geometrisi ile tasarlanan köprü kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.

Kuleler, plan boyutları ve cidar kalınlıkları değişken kutu kesitli iki adet betonarme ayakla teşkil edilecek. Bu ayaklar, tabliye seviyesinde ve tepede enine kirişler vasıtasıyla birbirlerine bağlanacak.

TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMADA STRATEJİK HAMLESİ: KANAL İSTANBUL

Başkan Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.

Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, yeşil alanlar zarar görmeyecek.

ÇİN'İ AVRUPA'YA BAĞLAYAN EN SORUNSUZ ROTA

Geçen mart ayında "The Ever Given" isimli geminin Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasının ardından deniz ticaretindeki alternatif yollar gündeme gelmiş, Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak Kanal İstanbul Projesi'nin önemi daha da artmıştı. Çin'i, Avrupa ve Orta Doğu'ya bağlayacak en sorunsuz rota olarak jeopolitik konumu, üretim gücü, yüksek potansiyeli ve denizler arası aktarma ülkesi olması gibi avantajlarıyla Türkiye bu anlamda öne çıkmıştı.

Türkiye'de boğazlarda yaşanacak bir kaza ya da olumsuzluk halinde de güzergahın kullanılamaz olması ihtimaline karşı da Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi hem alternatif rota seçeneği hem de boğazın çevresindeki yaşam bölgelerinin güvenliği açısından da önem taşıyor.

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." demişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Çin'den Avrupa'ya ulaşan üç büyük ticaret yolu göz önüne alındığında, bir konteynerin Türkiye üzerinden 7 bin kilometre yol alarak 15 günde, Rusya Kuzey Ticaret Yolu üzerinden 10 bin kilometre mesafe kat ederek 15-20 günde, Süveyş Kanalı üzerinden ise 20 bin kilometre seyrederek 45-60 günde Avrupa'ya ulaştığına dikkati çekmişti. Karaismailoğlu, bu tablonun üç kıtanın kesiştiği noktada bulunan Türkiye'nin önemini ortaya koyduğunu ve Kanal İstanbul'un, "Türkiye'nin stratejik hamlesi" olduğunu söylemişti.