Türkiye'nin NATO içindeki önemi hakkında uzmanlar ne söylüyor? Politika Analisti Amanda Paul: Sadece şimdi değil on yıllar boyunca

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanan 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Jonhson ve son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kritik temaslarda bulundu. NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar bulunuyor. Peki Türkiye'nin NATO içindeki önemi hakkında uzmanlar ne söylüyor? İşte detaylar…

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanan 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.

Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

NATO ÇALIŞANLARI AŞILANDI

Kovid-19 salgını için alınan önlemler de zirve toplantısı için NATO karargahında sıkılaştırıldı. Zirveye ve bu çerçevedeki toplantılara katılacak heyet üyelerinden PCR testleri yaptırmaları istendi.

NATO karargahında çalışanlar da haftalar öncesinden aşılanmaya başladı. Aşıları üye ülkelerden Polonya temin etti. Aşılama için Polonya'dan gelen onlarca sağlık çalışanı mart ayından itibaren NATO karargahında görevli yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşı yaptı.

Ayrıca toplantılar boyunca NATO karargahında bulunacak kişilerin birçoğunun özel üretilmiş FFP2 tipi maskeleri kullanması talep edildi. Toplantılara ev sahipliği yapacak tesislerde birçok yere el temizleyicileri yerleştirildi. Bina girişlerinde herkesin ateşini ölçen görevliler bulunduruldu.

AKREDİTASYON VERİLEN GAZETECİ SAYISI KISITLI TUTULDU

NATO Zirvesi'ni dünyanın birçok ülkesinden gelen yaklaşık 600 gazeteci takip ediyor. Daha önceki zirvelerde bu sayı çok daha fazla olmasına rağmen bu kez salgın tedbirleri çerçevesinde akreditasyon verilen gazeteci sayısı kısıtlı tutuldu.

Medya mensuplarının çalışması için karargah binasının arkasındaki bir alan tahsis edildi. Kurulan geniş medya merkezinde sosyal mesafeye dikkat edilerek çalışma alanları hazırlandı.

Gazetecilere zirveden en fazla 4 gün önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucu temin etmeleri istendi. Bunu sunmayanlara akreditasyon verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca gazetecilerin de zirve boyunca karargahta bulundukları süre içinde FFP2 maskeleri kullanmaları şart koşuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve tam 52 dakika sürdü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Erdoğan, ile açıklık ve saygı ile ilerlemek için görüştüm" dedi. Macron görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDEKİ ROLÜ

Politika Analisti Amanda Paul "Türkiye her zaman NATO içinde sadık bir Müttefik olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Aslında Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkı sadece şimdi değil, on yıllar boyunca çok büyük olmuştur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) NATO içinde ikinci büyük ordu konumunda olduğunu dile getiren Eski NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, "Türkiye, ittifakın en önemli ülkelerinden biri ve yaptığı katkılar, hiçbir zaman azımsanamayacak boyutta. Türkiye üye olduğundan bugüne kadar kolektif savunmaya olduğu kadar tüm NATO operasyon ve misyonlarına da önemli katkılarda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Bunlar aslında takdirle karşılanıyor. Örneğin, 1 Ocak'tan itibaren yüksek hazırlık düzeyine sahip VJTF denilen görev gücünün liderliğini üstlendik." diye konuştu.

NATO'nun hem askeri hem siyasi bir kuruluş olduğunu belirten İldem, "Türkiye'nin askeriyenin ötesinde siyasi alanda da çok büyük katkısı var. Hem bulunduğu coğrafya itibarıyla hem de NATO içindeki tartışmalarda yönlendirici entelektüel bir katkı sunmasının söz konusu olduğu bir süreçten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO üyesi olduğuna dikkati çeken İldem, "NATO'ya dair toplumumuzda bir bilgi eksikliği var ve bu bilgi eksikliğinden kaynaklanan önyargılar var, yaftalamalar var. Halbuki, konu biraz incelenip, gerçekler öğrenilse bu kadar karşıt görüşler ileri sürülmez. Masada eşit konumda olduğumuz, kararların oy birliğiyle, konsensüsle alındığı bir örgütten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin, siyasi alanda da yönlendirici ve fikri katkısıyla çalışmalara önemli bir niteliksel değişiklik getirici çabaları da oluyor. Bunları da görmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İttifak içinde görüş ayrılıklarının öteden beri var bulunduğunu, önemli olanın bunların giderilmesi olduğunu dile getiren İldem, "İttifakı ayrıcalıklı konuma getiren; tüm bu görüş ayrılıklarına rağmen sonuçta müttefiklerin temel meselelerde ve ittifakın yöneliminde uzlaşma içinde olmaları ve anlaşmalarıdır. Ama bu tür görüş ayrılıkları da iyi bir şey değil, onun da giderilmesi lazım." dedi.

Hazırladıkları raporda, NATO'nun siyasi rolünün güçlendirilmesi konusuna da yer verdiklerini anlatan Tacan İldem, şunları kaydetti:

"Raporumuzda NATO'nun siyasi danışmalar açısından müttefikler arasında daha fazla kullanılması tavsiyesini getirdik. Çünkü bir konu gündeme getirilmek istendiğinde, 'NATO, buna tepki verecek ilk örgüt değil ki. Niye burada konuşalım?' deniyordu. Şimdi NATO tam bir cevap mercii olmasa da bir müttefik ülkenin güvenliğini ilgilendiren konuların, NATO içinde danışma konusu haline getirilip, bir fikir birlikteliğine varılması önem taşıyacaktır. Umarım ki liderler zirvesinde de bu yöndeki teklifler benimsenir. Her halükarda stratejik konseptin güncellenmesi çalışması bizim sunduğumuz rapordan sırf şimdi değil, 2022 yılı sonuna kadarki süreçte de istifade edilebilme imkanını sunar."