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Başkan Erdoğan, Malezya Kralı tarafından verilen resmi öğle yemeğine katıldı

19.12.2019 18:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferans merkezindeki sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Erdoğan sonrasında, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

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