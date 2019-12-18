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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:58

Başkan Erdoğan, Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'ya geldi

Son dakika... Başkan , Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TRK" ile TSİ 08.50'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı ile Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kuala Lumpur'a geldi.


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