Dolar ve euro gün sonunda yükselişe geçti! 19 Aralık canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL oldu? |Video 19.12.2019 18:29

Yaşanan gelişmelerle birlikte dolarda gün sonu hareketlilik yaşandığı görülüyor. Global piyasalarda güven kaybeden ve inişli çıkışlı seyrini devam ettiren dolardaki son durum merak ediliyor. Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti. Analistler aynı zamanda teknik açıdan dolar/TL'de 5,92'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. İşte 19 Aralık canlı dolar alış satış fiyatları...

Piyasalardaki güncel gelişmeleri takip eden vatandaşlar dolar ve eurodaki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından kapanış saatlerinde yükselişe geçerek 5,94'ten işlem görüyor. Peki, 19 Aralık euro ve dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve piyasalarda güncel durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dün yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan ve ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerde yaşanan sürecin etkisiyle 5,9312'ye kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 5,9268'den tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dünkü açıklamasında bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan, vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının yasal özkaynaklarının yüzde 10'unu geçmeyeceğini bildirdi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yapılan hamlenin yurt içi swap piyasasında derinliğin artırılmasını ve rezervleri destekleyeceğini belirtti.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 5,9190'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,5890'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 7,7445'ten satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,3083, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1128 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,9270'in üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,95 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.