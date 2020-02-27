Başkan Erdoğan: ''Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz'' | Video 27.02.2020 16:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Biz Adana mutabakatıyla İdlib'deyiz. 911 kilometre sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. 'Orada ne işiniz var?' diyor. Sen anlamazsın bu işlerden, sen siyasetin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz.'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu.

''Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz''

''Biz Adana mutabakatıyla İdlib'deyiz. 911 kilometre sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. 'Orada ne işiniz var?' diyor. Sen anlamazsın bu işlerden, sen siyasetin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Akıl veriyor, 'Esed ile gidip, görüşsünler' diyor. Sen Esed'i tanımazken ben onunla görüşüyordum. Onun karakterinin ne olduğunu biliyorum. Çok seviyorsan sen git görüş. Zaten adamların görüşüyor. Aldıkları neticeler ortada. Ama şu anda Esed'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl kendi vatandaşlarını haince öldürdüğünü görmüyorsan sana ne diyelim? Şu anda Rusya'nın desteği olmasa, İran'ın desteği olmasa Esed'in ayakta durması mümkün değil. Terör örgütleri destekli olarak ne yapıyor? Bir mücadele yürütüyor. Kim var arkasında? YPG, PYD, PKK. Biz ise Suriye ulusal milli ordusuyla oradayız. Askerlerimizle dayanışma içindeler ve bu şekilde mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Yüz binlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i kalkıp da dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o Bay Kemal'in dostu olsun ama bizim dostumuz olamaz."