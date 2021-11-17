Bakan Kurum: Tüm OSB’leri Yeşil OSB’lere dönüştüreceğiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Marmara Bölgesindeki 70 OSB’nin tamamında inceleme ve denetim yapıyoruz. Yürütülen çalışmalar sonucunda 13 OSB’ye ait 14 atık su arıtma tesisinde dönüşüm yapılması gerektiği tespitinde bulunduk. Bu OSB’lerden 4’ü için yeni atık su arıtma tesisi yapılması, 2 OSB’nin atık su arıtma tesisinde kapasite artışına gidilmesi, 8 OSB’nin atık su arıtma tesisinde ise bakım onarım ve revizyon yapılması gerektiğini belirledik. OSB yönetimleri atık su arıtma tesislerinin dönüştürülmesine dair iş termin planlarını hazırlayarak, Bakanlığımıza sundu. OSB’lerin yürüttükleri çalışmaları titizlikle takip ediyoruz.” dedi.