SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanchez ile baş başa görüşmenin ardından Hükümetlerarası Zirve Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının sonrasında Sanchez onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Resmi akşam yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.