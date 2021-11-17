SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de karşıladı! İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ankara'da

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanchez ile baş başa görüşmenin ardından Hükümetlerarası Zirve Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının sonrasında Sanchez onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Resmi akşam yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.