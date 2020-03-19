Bakan Koca çağrı yapmıştı: Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarını alkışladı 19.03.2020 21:11

Türkiye saat 21:00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan alkışladı. Başkan Erdoğan da bugün yaptığı paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.