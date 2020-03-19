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Türkiye bu akşam saat 21:00'de sağlık çalışanlarına destek için alkışlayacak

Türkiye bu akşam saat 21:00'de sağlık çalışanlarına destek için alkışlayacak

19.03.2020 20:49

Türkiye bu akşam saat 21:00'de günlerdir koronavirüs tehdidine karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlardan alkış eylemi gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan da bugün yaptığı paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.


Koronavirüs salgını dünyayı adeta esir aldı. Birçok ülkede OHAL ve sokağa çıkma yasakları var. Sadece sağlık çalışanları 24 saat görev başında. Avrupa'da halk sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu. Destek alkışları günlük rutin haline getirildi. Her akşam saatler akşam 20:00'yi gösterdiğinde Avrupa'nın dört bir yanında balkonlardan ve pencerelerden sağlık çalışanlarına destek için alkış sesleri yükseliyor.

TÜRKİYE DE BU AKŞAM ALKIŞLA DESTEK SAĞLAYACAK
Türkiye'de bu akşam saat 21:00'de tüm sağlık çalışanları için balkonlardan alkış eylemi gerçekleştirilecek. Sosyal medya kullanıcıları moral için düzenlenecek bu eyleme ilişkin halkı desteğe çağırıyor.

ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

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