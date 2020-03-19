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Koronavirüsü yenen ABD'li hasta anlattı! Koronavirüs nasıl bulaşır? Nasıl mücadele edilmeli?

Koronavirüsü yenen ABD'li hasta anlattı! Koronavirüs nasıl bulaşır? Nasıl mücadele edilmeli?

19.03.2020 22:08

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde binlerce ABD’de de yüzlerce can aldı.Koronavirüs salgınına yakalanan insanlardan biri de ABD’li Elizabeth Schneider’di. Koronavirüsle verdiği savaşı kazanan Schneider, virüsün aşama aşama gösterdiği etkileri ve hastalığı nasıl yendiğini anlattı.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde binlerce ABD'de de yüzlerce can aldı.Koronavirüs salgınına yakalanan insanlardan biri de ABD'li Elizabeth Schneider'di. Koronavirüsle verdiği savaşı kazanan Schneider, virüsün aşama aşama gösterdiği etkileri ve hastalığı nasıl yendiğini anlattı.

"VİRÜSE PARTİDE YAKALANDIM"
"Virüse bir partide yakalandım. Otuz kişilik arkadaş grubuyla takılmaktaydım. 3 gün sonra hasta hissettim ve rahatsızlıklarım baya yükseldi, ateşim çıkmaya başladı. Akşama doğru yaptığım testte 39.6 derece ateşim vardı ve orada hasta olduğumu anladım. Vücudum çok fazla ağrımaya başladı, yorgun hissediyordum. Sonraki sabah uyandığımda ateşim biraz düşmeye başlamıştı ama o an korona olacağımı düşünmedim. Hastalığımı partiye bağladım. Solunumda sıkıntı yoktu. Birkaç gün sonra o partiden koronavirüs hastalığına yakalanan bir başka kişinin buna benzer semptomlar gösterdiğini yazmıştı. Ve benim gibi 3 gün sonra görmeye başladığını söylemişti. Ve 12-15 kişide böyle semptomlar vardı birkaç gün sonra işin rengini anlamaya başladım.' 'ifadelerini kullandı.

"NORMAL GRİPTEN FARKI YOK"
Hastalığı nasıl yendiğini anlatan Schneider doktora gitmediğini, güçlü parasetamoller aldığını, su ve tuz kombinasyonuyla tıkanan kanallarını açtığını söyledi. Schneider ayrıca virüsün normal bir gripten çok büyük bir farkı olmadığını belirtti.

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