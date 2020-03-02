Bahar Kalkanı Harekatı'nın yıldızı KORAL oldu! Rejimi kör ve sağır etti! İşte sahada görev yapan milli silahlar... 02.03.2020 13:02

İdlib'de kahraman askerlerimize düzenlenen kalleş saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri Esad rejimi güçlerine misliyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun adının Bahar Kalkanı olduğunu duyururken; 2 binden fazla rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü operasyona KORAL Sistemi damga vurdu. KORAL, düşman hedeflerin haberleşme sistemini keserek 200 kilometrede radarları kör ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Esad rejim güçlerine ve destekçilerine darbe üstüne darbe vuruyor. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Bakan Akar dün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 top-obüs-ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar-havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsuru etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil savaş teknolojilerinin vazgeçilmezlerinden birisi olarak kabul edilen İnsansız Hava Araçları (İHA) Türk Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarını İdlib'de yoğun olarak kullanıyor. Çok sayıda hedef bu şekilde imha edildi. Hatta 3 hava savunma sistemi de vuruldu.

PEKİ SİHA'LAR, GÖRÜLMEDEN BU HEDEFLERE NASIL YAKLAŞABİLDİ?

SİHA'ların bu operasyondaki en büyük yardımcıları elektronik karıştırma yapabilen KORAL sistemi

KORAL ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ NEDİR?

Koral, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem olan Koral, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi. Koral, bir elektronik destek aracı ve 4 elektronik taarruz aracından oluşuyor. Elektronik destek aracı, hedefi çok sıkı bir şekilde takip edip hangi bantta yayın yaptığını bulduktan sonra o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarılıyor. Ve hedef, elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getirilir. Yerli hava savunma sistemi Koral, Suriye sınır hattına sevk edilerek aktif hale getirilmişti. Sistemin menzilinin yaklaşık 200 kilometre olduğu belirtiliyor. Hava kuvvetleri bünyesinde görev yapan tam sayısı bilinmeyen hava araçlarının bir kısmı TUSAŞ ANKA ve Bayraktar İHA da Türkiye üretimidir. Bunların yanı sıra I-GNAT ve IAI Heron İHAlarıda aktif görev yapmaktadır. ABD'den silahlı İHA alınamaması üzerine ANKA ve Bayraktar İHAları, Roketsan tarafından üretilen cirit füzeleri ile silahlandırılmaya başlamıştır.