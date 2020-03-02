Jetlerimize Suriye hava sahası kapatıldı. Türkiye de hemen SİHA’ları yolladı. Tüm hava savunma sistemini hallaç pamuğu gibi attı. Dünyayı şoka uğrattı. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA,8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte milli gururumuz SİHA'larla esad rejimine yapılan nokta atışlar...
Katil Esad rejimine SİHA'larla ağır darbe! SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?02.03.2020 12:59
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