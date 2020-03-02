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Katil Esad rejimine SİHA'larla ağır darbe! SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?

Katil Esad rejimine SİHA'larla ağır darbe! SİHA'lar, İdlib'deki hedefleri nasıl vurdu?

02.03.2020 12:59

Jetlerimize Suriye hava sahası kapatıldı. Türkiye de hemen SİHA’ları yolladı. Tüm hava savunma sistemini hallaç pamuğu gibi attı. Dünyayı şoka uğrattı. Şu ana kadar 2 bin 212 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim kuvvetleri kafalarını dahi çıkaramayacak duruma geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA,8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi ve 2557 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte milli gururumuz SİHA'larla esad rejimine yapılan nokta atışlar...


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