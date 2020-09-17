Babası yaşındaki adamı hastanelik edene kadar döven Halil Sezai hakkında flaş değerlendirme: "Merhameti olmayan insan..."

17.09.2020 11:35

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin M.'ye şiddet uygulaması tepki toplamaya devam ediyor. Söz konusu skandal olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Esra Ezmeci, "İnsan öfke kontrolünü kaybettiğinde bir yerde durur. Yanındaki insanlar da bir şey yapmıyor. Bu duruma alışık olduklarını gösteriyor. Yani hepsi hazırlıklı. Hiç şaşkınlık yok. Sadece kendisi değil yanındakilerin davranışı da çok merhametsizce” dedi.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci , "Hem bir insan hem bir psikolog olarak yaşlı bir adama yapılan davranışa üzüldüm. 'Kendinden güçsüz bir insana bu nasıl yapılır?' diye düşündük. Merhamet ve vicdan sahibi herkes üzüldü." dedi.

ÖFKE KONTÖRLÜ NASIL SAĞLANIR?

"Yaşlılar bizim için çok hürmet gösterdiğimiz kesim. Yaşlılar daha çok ilgi bekler ve bazen olaylara dahil olmak isteyebilirler. Bir çocuğa nasıl davranmamız gerekiyorsa bir yaşlıya da öyle davranmamız gerekir. Burada kalp rahatsızlığı olan yaşlı bir vatandaştan bahsediyoruz. Biriyle kavga etmek farklı bir şey kendinden güçsüz olana vurmak ayrı bir şey. Bunlar psikopatik özelliklerdir. Öfke kontrolü yoksa ortaya çıkar. Bu kişilik yapısının getirdiği bir durumdur. Vicdan ve merhamet gelişmediyse sizden güçsüz birine vurabilirsiniz."

"O SADECE ÖFKE OLAMAZ"

Uzman Psikolog Esra Ezmeci sözlerine şöyle devam etti: "Öfke kontrolünü kaybettiğinde bir yerde durur. Yanındaki insanlar da bir şey yapmıyor. Bu duruma alışık olduklarını gösteriyor. Yani hepsi hazırlıklı. Hiç şaşkınlık yok. İçerde döverim vb. gibi şeyler konuşulmuş olabilir.

Sadece kendisi değil yanındakilerin davranışı da çok merhametsizce. Sizden güçsüz biri dövülürken müdahale edersiniz. Şiddetin de boyutları var bu kişinin varlığına hakaret boyutunda bir şiddet."