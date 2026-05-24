Dünya kültürleri İstanbul'da buluştu: Etnospor Kültür Festivali'ne rekor katılım

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:53

8. Etnospor Kültür Festivali'nin final günü, festival alanındaki çocuk şenlikleri, etnopark aktiviteleri ve kültür alanlarının açılmasıyla başladı. Gün boyunca atlı okçuluk, kökbörü, atlı cirit, ripka ve lapta gibi geleneksel gösteriler ziyaretçilerle buluştu. Atlı sporlar alanındaki gösteriler büyük beğeni toplarken, final programının akşam bölümünde Ay Yola konseriyle kapanış coşkusu yaşandı.

Dört Gün Boyunca Dünya Kültürleri İstanbul'da Buluştu

21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde atlı spor gösterileri, okçuluk aktiviteleri, binicilik alanı, güreş sahası, dayanışma obası, kültür tanıtım çadırları, Etnospor Müzesi ve sanat atölyeleri ziyaretçilere açık oldu. İstanbul Valisi Davut Gül'ün katıldığı kapanış töreninde sporcu ve sanatçılara plaket ile madalya takdim edildi. Festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte kültürel değerleri tanıdığı büyük bir buluşmaya dönüştü.

İlk Kez Yer Alan Sporlar İlgi Gördü

Bu yıl festivalde ripka, lapta, zorkhana ve tavreli gibi geleneksel sporlar da ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar birçok branşın yer aldığı festivalde farklı ülkelerin spor kültürleri İstanbul'da sergilendi. Türkmen atları ise festivalin en dikkat çeken performansları arasında yer aldı.