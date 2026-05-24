Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı | VİDEO
Şişli'de seyir halindeki bir motosiklet, caddeden karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Fahri Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Resul Efe G. (21) idaresindeki motosiklet, o esnada yolun karşısına geçmek isteyen Fahri Y.'ye (75) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem yaşlı yaya hem de motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Efe G. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, yaya Fahri Y. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
