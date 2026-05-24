CANLI YAYIN
Geri
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı | VİDEO

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı | VİDEO

Şişli'de seyir halindeki bir motosiklet, caddeden karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki Fahri Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Resul Efe G. (21) idaresindeki motosiklet, o esnada yolun karşısına geçmek isteyen Fahri Y.'ye (75) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem yaşlı yaya hem de motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Efe G. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, yaya Fahri Y. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Önce polis çağırdılar, sonra taş ve şişe yağdırdılar: CHP’de pes dedirten görüntüler
Önce polis çağırdılar, sonra taş ve şişe yağdırdılar: CHP’de pes dedirten görüntüler
SON DAKİKA: Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'ne giriyor
SON DAKİKA: Polis tahliye için CHP Genel Merkezi'ne giriyor
CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP'li vekillere hakaret etti
CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu CHP'li vekillere hakaret etti
Beyaz Saray'da silah sesleri!
Beyaz Saray'da silah sesleri!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle