Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı | VİDEO

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:43

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Resul Efe G. (21) idaresindeki motosiklet, o esnada yolun karşısına geçmek isteyen Fahri Y.'ye (75) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hem yaşlı yaya hem de motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Resul Efe G. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne, yaya Fahri Y. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.