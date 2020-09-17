Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmesi! Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin peş peşe gelen iddiaların ardından savcılık, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını ihbar kabul etti. Türkiye'nin Ümitcan Uygun olarak tanıdığı Ümit Uygun'un annesi hakkında bakanlık müfettiş görevlendirdi. Görevini kötüye kullandığı iddia edilen anne hakkında bakanlık soruşturma başlattı. Son dakika gelişmesinin ardından Müge Anlı'ya konuşan Ümit Uygun'un arkadaşının sözler, canlı yayında acılı anne-babayı gözyaşlarına boğdu. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in babası Müge Anlı canlı yayınında duydukları sözler karşısında baygınlık geçirdi.
Ümit Can Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu, Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen canlı yayında sinir krizi geçirip bayıldı
17.09.2020 12:13
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- Ümit Can Uygun'un arkadaşı Müge Anlı'ya konuştu, Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen canlı yayında sinir krizi geçirip bayıldı
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