Kastamonu'da korkutan yangın: Samanlık ve odunluk alev alev yandı!

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2026 18:28

Köylüler Ve Ekipler Seferber Oldu

Gök yüzünü kaplayan dumanları fark eden köy sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı köylüler de kazma, kürek ve su kovalarıyla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

Diğer Yapılara Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin ve köy halkının omuz omuza verdiği yoğun mücadele sonrasında, alevler çevredeki evlere ve diğer yapılara sirayet etmeden güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle samanlık ve odunluk tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.