Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adam konuştu! "Kalbim tıkalıydı yine de vuruyordu"
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü anlar sosyal medyada büyük tepki gördü. Kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk olan Halil Sezai'nin görüntüsü ortaya çıktı. Mağdur adam, yaşadığı dehşet dolu anları, 'Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu' şeklinde ifade etti. 67 yaşındaki adamı dövdüğü anlar sosyal medyada, 'Acilen rehabilite edilmesi gerek' şeklinde tepkiler alırken, CHP'li Eren Erdem, Halil Sezai'yi kurtarma peşine düştü. Erdem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada tepki çekti.
uzla'da film çekimi için kiraladığı villanın yanında bulunan villa sahiplerinin kendisine film çekimi için itiraz etmesi nedeniyle tartışan Halil Sezai dün yaşlı bir adamı darbettiği için karakolluk oldu. Ünlü şarkıcının 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.
CHP, MAGANDA HALİL'İ KURTARMA PEŞİNDE!
CHP'li Eren Erdem, Halil Sezai'yi kurtarma peşine düştü. Erdem, twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada tepki çekti. Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyid ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır... Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla.." ifadelerini kullandı.