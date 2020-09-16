Halil Sezai'nin öldüresiye dövdüğü yaşlı adam konuştu! "Kalbim tıkalıydı yine de vuruyordu"

CHP, MAGANDA HALİL'İ KURTARMA PEŞİNDE!

CHP'li Eren Erdem, Halil Sezai'yi kurtarma peşine düştü. Erdem, twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada tepki çekti. Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyid ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır... Gözaltı haberi akabinde, gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı ile sürece dair bilgi almak maksadıyla iletişim kurdum. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır. Saygılarımla.." ifadelerini kullandı.