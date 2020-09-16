Halil Sezai darp kavga videosu olay oldu! Halil Sezai kimdir, kaç yaşında?

Halil Sezai darp kavga videosu! Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? Tuzla'da film çekimi için itiraz eden 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai karakolluk oldu. Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği net bir şekilde görülüyor. Peki, Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? İşte Halil Sezai darp kavga videosu!
67 yaşındaki mağdur adam "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.
NE OLDU?
Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.
Halil Sezai dün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.
Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.
Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
HALİL SEZAİ KİMDİR?
Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.
Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.
2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.
Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.