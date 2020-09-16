Halil Sezai darp kavga videosu olay oldu! Halil Sezai kimdir, kaç yaşında?

Halil Sezai darp kavga videosu! Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? Tuzla'da film çekimi için itiraz eden 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai karakolluk oldu. Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adamı darp ettiği net bir şekilde görülüyor. Peki, Halil Sezai kimdir, kaç yaşında? İşte Halil Sezai darp kavga videosu!

67 yaşındaki mağdur adam "Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, 'Ezan mı okuyorsun lan sen?' diye daha çok dövdü." dedi.

NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.