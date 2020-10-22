Çatışmaların 26. gününde kahraman Azerbaycan ordusu, 28 yıldır düşman Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda emin adım ilerliyor. Görüntülerdeki Azerbaycan askerleri, çatışmalarda sağ olarak ele geçirdiği bir grup Ermeni askere Karabağ'ın kime ait olduğu öğretiyor.
Azerbaycan Ordusu Ermeni askerlere Karabağ'ın kime ait olduğunu öğretiyor
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- Azerbaycan Ordusu Ermeni askerlere Karabağ'ın kime ait olduğunu öğretiyor
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