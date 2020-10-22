Bir Zamanlar Çukurova'da evlat acısı! Her acı diner, her yara kapanır da…

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da sular durulmayacak. Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha'nın çocuklarıyla imtihanı izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. Her perşembe akşamı yeni bölümüyle Atv ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova 69. bölümde Yamanlar Konağı'nda yükselen silah sesleri, bir annenin feryadı olacak.

ÇUKUROVA'DA PATLAYAN SİLAH ZÜLEYHA'NIN CİĞERİNİ YAKACAK!

Bir Zamanlar Çukurova güçlü oyuncu kadrosu ile Atv ekranlarında izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu!

Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye), Furkan Palalı (Fikret Fekeli) ve Nazan Kesal (Sevda) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölümde neler olacak?