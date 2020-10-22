Son dakika: Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan - Ermenistan gerilimi ve Suriye'deki son durum ele alındı.

Son dakika haberine göre, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek hususların ele alındığı Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüşmesinde, İran'la yakın iş birliği ve dayanışma içinde olmayı ortak çıkarların ötesinde komşuluk hukukunun gereği olarak gördüklerini belirtti.