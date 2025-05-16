Çankaya’da dere yatağında cinayet!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 23:54:24 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 23:55:47

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mürsel Uluç Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Mahallede bulunan dere yatağından gelen tartışma seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Haydar Çakmak Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, yerde hareketsiz yatan şahsın 40 yaşındaki Haydar Çakmak olduğu belirlendi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edilen Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği sağlık ekiplerince tespit edildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Haydar Çakmak'ın cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, katil ya da katillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Her Gün Aynı Yolu Kullanıyordu

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Haydar Çakmak'ın her gün işe gitmek için dere yatağını yaya olarak kullandığı öğrenildi. Çakmak'ın cinayete kurban gitmesinin, bu güzergâhtaki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.