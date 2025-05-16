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Çorum’da yangın: 3 ev kül oldu!
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Çorum'da yangın: 3 ev kül oldu!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 23:39:33 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 23:58:00

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil Köyü'nde çıkan yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle köydeki ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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