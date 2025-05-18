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Erzincan’da korkutan yangın! Vali Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu: Yangın kontrol altında
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Erzincan'da korkutan yangın! Vali Hamza Aydoğdu açıklamalarda bulundu: "Yangın kontrol altında"

Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:06:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:25:22

Erzincan'da bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangın diğer iş yerlerine de sıçradı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yangına ilişkin konuştu. Aydoğdu: "Lokantadan çıktığını düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız yangını kontrol altına aldı. Söndürdüğümüz zamanda da inşallah bir problem olmayacak. Erzincanımıza geçmiş olsun. Herhangi bir vatandaşımızın burnu kanamadan inşallah yangını söndürmüş olacağız. Herkese duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." açıklamalarında bulundu.

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