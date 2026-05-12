2014 ALS sorularını dağıtan FETÖ hücresine darbe: 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sınav hırsızlığına yönelik yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı. 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını örgüt üyelerine önceden dağıtarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 7 şüpheli için 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturmalarda yeni bir operasyon daha düzenlendi. 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

FETÖ'NÜN SINAV AĞI DEŞİFRE OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı belirlenen FETÖ/PDY mensubu 7 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını örgüt mensuplarına dağıttığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.(Haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ŞÜPHELİLER İÇİN EŞ ZAMANLI TAKİP SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

