Daltonlar'a Jandarma pençesi: 12 gözaltı!

5 İlde Dev Operasyonun Düğmesine Basıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kapsamlı bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla nam salan suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Suç Dosyası Kabarık: 23 Şüpheli Mercek Altında

Soruşturma kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında ağır suçlamalarla işlem başlatıldı. Örgüt üyelerinin karıştığı iddia edilen suçlar arasında şunlar yer alıyor:

Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak

Nitelikli Yağma ve Tehdit

Silahla Mala Zarar Verme

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

12 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheli, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Operasyonun firari şüphelilerine yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.