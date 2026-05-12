CANLI YAYIN
Geri
Daltonlar'a Jandarma pençesi: 12 gözaltı!

Daltonlar'a Jandarma pençesi: 12 gözaltı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesi merkezli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dev darbe indirildi. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanırken; yağmadan kasten öldürmeye teşebbüse kadar pek çok suç dosyası mercek altına alındı.

5 İlde Dev Operasyonun Düğmesine Basıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kapsamlı bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla nam salan suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Suç Dosyası Kabarık: 23 Şüpheli Mercek Altında

Soruşturma kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında ağır suçlamalarla işlem başlatıldı. Örgüt üyelerinin karıştığı iddia edilen suçlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak

  • Nitelikli Yağma ve Tehdit

  • Silahla Mala Zarar Verme

  • Kasten Öldürmeye Teşebbüs

  • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

12 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheli, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Operasyonun firari şüphelilerine yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Afyonkarahisar'da hırsızlar kameraya anbean yakalandı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle