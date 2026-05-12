Daltonlar'a Jandarma pençesi: 12 gözaltı!
Muğla'nın Seydikemer ilçesi merkezli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne dev darbe indirildi. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalanırken; yağmadan kasten öldürmeye teşebbüse kadar pek çok suç dosyası mercek altına alındı.
5 İlde Dev Operasyonun Düğmesine Basıldı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kapsamlı bir teknik ve fiziki takip süreci yürüttü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, kamuoyunda "Daltonlar" adıyla nam salan suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Suç Dosyası Kabarık: 23 Şüpheli Mercek Altında
Soruşturma kapsamında toplam 23 şüpheli hakkında ağır suçlamalarla işlem başlatıldı. Örgüt üyelerinin karıştığı iddia edilen suçlar arasında şunlar yer alıyor:
Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak
Nitelikli Yağma ve Tehdit
Silahla Mala Zarar Verme
Kasten Öldürmeye Teşebbüs
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
12 Şüpheli Adliyeye Sevk Ediliyor
Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheli, ifadeleri alınmak ve adli işlemleri tamamlanmak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Operasyonun firari şüphelilerine yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.