Uşak'taki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Özkan Yalım, hukuk tarihine geçecek bir hamleyle tekrar "etkin pişmanlık" dedi. 7 Mayıs'ta verdiği ilk ifadenin ardından "anlatacaklarım henüz bitmedi" diyerek savcılığa dilekçe veren Yalım, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne nakledildi. Yalım'ın "ek ifade" işlemi bugün saat 13.30 itibarıyla başladı.

Ek İfadeye "VIP" ve "Nakit Para" Damgası

Özkan Yalım'ın ek ifadesinde en dikkat çeken bölüm, kamu kaynaklarının özel amaçlar için kullanıldığı iddiası oldu. Yalım, Özgür Özel'in makam aracının 170 bin Euro + KDV bedelle belediye şirketi üzerinden VIP araca dönüştürüldüğünü iddia etti. İfadesinde, "Talimatı Özel'in şoförü iletti, ben de kabul ettim. Ödemeler tek fatura altında belediyeden çıktı" diyerek usulsüzlüğü itiraf etti.

"Poşetle Bıraktım, Çanta ile Teslim Ettim"

Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadede, 2023 kurultayı öncesine dair çarpıcı bir para trafiği de yer aldı. Toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit ödeme yaptığını öne süren Yalım, paranın teslimatını şu sözlerle anlattı:

"200 bin TL'yi Manisa'daki evin bahçe duvarına bir poşet içinde bıraktım. 1 milyon TL'yi ise Denizli'de bir şahsa çanta içinde bizzat teslim ettim. Tüm bunları etkin pişmanlık kapsamında samimiyetle açıklıyorum."

Kamu Zararını Ödeme Sözü

Siyasi kariyerini sarsan bu süreçte "ek ifade" vermeye devam eden Yalım, belediye başkanlığı görevi ile özel ilişkileri birbirine karıştırdığı için derin pişmanlık duyduğunu belirtti. Yalım, ifadesinin sonunda oluşan tüm kamu zararlarını kendi cebinden ödemeye hazır olduğunu beyan ederek ceza indirimi talep etti.