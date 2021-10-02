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Amerikan FOX TV canlı yayınında porno rezaleti! Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti

Amerikan FOX TV canlı yayınında porno rezaleti! Eşinin cinsel içerikli videosunu izletti
02.10.2021 13:54
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Amerikan FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Celal Bilgin, eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi. Videonun gülüşmeler eşliğinde izlendiği programda arka planda verilen 'Hayırlı Cumalar' mesajı ise dikkat çekti.


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