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AYM'nin skandal '15 Temmuz' kararı ne anlama geliyor?

AYM'nin skandal '15 Temmuz' kararı ne anlama geliyor?
04.10.2021 03:02 - Son Güncelleme: 04.10.2021 03:03
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016'daki hain darbe teşebbüsünün ardından adli ve idari kararlar alan kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Bu tepki çeken karar sonrası, FETÖ ile mücadelede önemli kararlara imza atan kamu görevlilerine tazminat ve rücu davalarının açılması imkanı doğdu. Peki, AYM’nin bu skandal kararı ne anlama geliyor? Bu skandal karar ile ilgili ayrıntıları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman deşifre etti. Karaman, “Bundan sonrasını iyi takip etmek lazım FETÖ mensuplarının artık tazminat davalarını yağdıracağı bu işi de suistimal edecekleri bir gerçek.” tespitinde bulundu.


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