Amasya'da tır dehşeti: Otomobili kağıt gibi önüne katıp sürükledi

Kazada otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan M.S., çarpmanın etkisiyle belinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kavşak üzerinde manevra yapan bir tır, yan şeridinde ilerleyen otomobili fark etmeyerek önüne katıp sürükledi.