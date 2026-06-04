Akıntıya kapılan 2 kişinin cansız bedeni bulundu: Suda kaybolan 2 kişi ise aranıyor

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 20:28 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 20:33

Tokat ve Adana'da Zamana Karşı Yarış

Edinilen bilgilere göre, Tokat ve Adana'da su kenarında bulunan iki vatandaş, henüz belirlenemeyen nedenlerle girdikleri suda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine her iki bölgeye de kısa sürede AFAD, emniyet, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Akıntının güçlü olduğu noktalarda botlar ve profesyonel dalgıçlar vasıtasıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kayıp vatandaşların izine rastlanması için titizlikle sürdürülüyor. Ailelerin umutlu ve endişeli bekleyişi devam ederken, ekiplerin nehir ve göletlerdeki zamana karşı yarışı devam ediyor.

Kahramanmaraş ve Van'dan Acı Haber Geldi

Öte yandan, Kahramanmaraş ve Van illerinde benzer şekilde su kaynaklarında akıntıya kapılan iki kişiden ise kahreden haber geldi. Akıntının hızla sürüklediği talihsiz vatandaşları kurtarmak için çevre sakinleri ve bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri seferber oldu. Ancak yapılan yoğun arama ve su altı tarama faaliyetlerinin ardından, akıntıya kapılan her iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenazeler, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere hastane morglarına kaldırıldı. Yaşanan feci olayların ardından kolluk kuvvetleri ve savcılık makamları tarafından geniş çaplı tahkikat ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle hava sıcaklıklarının değişimiyle su kenarlarında artan hareketliliğe dikkat çekerek, vatandaşları akıntılı ve tehlikeli sulara girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.