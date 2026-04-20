Yüksekova'da sağanak vurdu: Büyükçay Deresi'nde koruma duvarı yıkıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle debisi hızla yükselen Büyükçay Deresi, Yeşildere Mahallesi mevkiinde taşkın riskini artırırken koruma duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

Saniyeler İçinde Devrildi

Atatürk İlköğretim Okulu güzergahında bulunan ve geçmiş yıllarda DSİ tarafından inşa edilen beton istinat duvarı, yükselen suyun yarattığı basınca dayanamayarak çöktü. Duvarın büyük bir gürültüyle dere yatağına devrildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mahalleli Tedirgin: "Önlem Alınsın"

Çökme sırasında okul yolunda kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını engellerken, mahalle sakinleri tedirginliğini gizleyemedi. Yağışların devam edeceğini belirten vatandaşlar, dere kenarındaki diğer koruma duvarlarının da risk altında olduğunu ifade ederek yetkililerin bölgede acil inceleme yapmasını ve kalıcı önlemler almasını talep etti. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.