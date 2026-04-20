İnegöl'de korkutan heyelan: İki mahalleyi birbirine bağlayan yol çöktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen doğa olayı, bölgedeki ulaşımı felç etti. İsaören ve Dipsizgöl kırsal mahallelerini birbirine bağlayan ana yol, şiddetli yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yol Kağıt Gibi Parçalandı

Edinilen bilgiye göre saat 17.30 sıralarında, bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçtaki toprak kütlesi hareketlendi. Dev kaya ve toprak parçaları, bağlantı yolunu önüne katarak sürükledi. Yaklaşık 150 metre boyunca yolda derin yarıklar ve çökmeler oluşurken, asfaltın tamamen parçalandığı görüldü.

Ekipler Teyakkuzda

Heyelanın ardından bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yolun her iki yönü de dubalarla kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Şans eseri olay anında yoldan bir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Mahalle sakinleri alternatif yollara yönlendirilirken, ekiplerin hasar tespiti ve yol yapım çalışmaları için incelemeleri sürüyor.