AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!

Son dakika haberine göre AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili bazı ülkelerin açıklamalarını takip ediyoruz. Kendi ülkelerindeki olaylarla ilgili açıklama yapamazken, Türkiye'deki olaylara kaba saba değiniyorlar. İnsan Hakları'yla bu ülkelerin bize akıl verebileceğini düşünmüyoruz. Anayasa hakkıyla atanmış bir rektörün kabul edilmemesi eylemleri, üniversitede oda basmaya kadar varınca güvenlik güçleri müdahale etmiştir." ifadelerini kullandı. Çelik Twitter'ın sansür skandalları ve yeni anayasa ile ilgili de çarpıcı mesajlar verdi.