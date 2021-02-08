Sözcü Gazetesi’nin kuruluşu Korkusuz’da yazan Can Ataklı, Takvim’e uygulanan linç kampanyasına destek verdi. TELE 1 kanalında yaptığı yayında Takvim Gazetesi’nin market alışverişleriyle ilgili yaptığı haberle aklınca dalga geçen Can Ataklı, aynı haberin Sözcü’de de yayınlandığını unutarak rezil oldu.

Takvim Gazetesi'nin dün tüketiciyi bilinçlendirmek ve tekel konumunda bulunan marketlerin türlü tuzaklarla vatandaşı alışverişe yöneltmesi karşısında bilinçli tüketim alışkanlığı oluşturmak amacıyla hazırladığı haber, bazı çevreler tarafından "vatandaşla dalga geçiliyor" şeklinde lanse edilerek sosyal medyada linç kampanyasına dönüşmesi sağlandı. Daha önce yerli yabancı birçok medya kuruluşu tarafından yapılan aynı minvaldeki haberler görmezden gelinerek Takvim'e yöneltilen saldırı, çirkin algı operasyonunun bir göstergesi oldu.

TAKVİM'LE AKLI SIRA DALGA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN REZİL OLDU

Bu linç kampanyasına TELE 1'deki yayınında katılan Sözcü Gazetesi'nin kuruluşu Korkusuz'da yazan Can Ataklı, aklı sıra dalga geçmeye çalışarak Takvim'in haberini izleyicilere okudu. Bilinçli tüketime yöneltmek amacıyla hazırlanan haberi "vatandaşlarla dalga geçiyorlar" şeklinde sunan Can Ataklı, aynı haberin Sözcü Gazetesi'nde de yayınlandığını unutarak rezil oldu.

Can Ataklı, haberdeki cümleleri alaycı bir ses tonuyla okurken; okuduğu cümlelerin neredeyse birebir aynı şekilde Sözcü Gazetesi tarafından da haberleştirildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı Can Ataklı'nın görüntülerine Sözcü Gazetesi'nin ilgili haberini de ekleyerek, Ataklı ile dalga geçti.