Son dakika: Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı! İşte operasyondan sıcak görüntüler

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatıldı.





Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.218) personel [(129) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.



*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*