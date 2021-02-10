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Son dakika: Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı! İşte operasyondan sıcak görüntüler

Son dakika: Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı! İşte operasyondan sıcak görüntüler
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatıldı.


Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.218) personel [(129) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*

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