AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik, CHP, PKK, HDP ve Avrupa'ya yüklendi

Gelen son dakika haberine göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Güney sınırlarımızın ötesinde terör devleti kurulmak istendiğini vurgulayan Çelik, "Çeşitli propaganda merkezleri tarafından gündeme getiriliyor, 'PKK'ya eğitim verdik, DEAŞ'la mücadele etsin diye.' DEAŞ'la mücadelesi yok PKK'nın. DEAŞ'la mücadele eden esas güç TSK'dır. Sahada, karada yegane güç olarak TSK bu mücadeleyi vermiştir." dedi. İşte Çelik'in AHİM'in Selahattin Demirtaş kararından, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilerimizi tehdit etmesine kadar olan bütün gündem hakkındaki değerlendirmesi...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Cezaevinde çıplak arama iddiaları ile ilgili de Çelik, "Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." ifadesini kullandı.

İBB'NİN ŞEBİARUS TÖRENİ'NDE KUR'AN-I KERİM'İN TÜRKÇE OKUNMASI

Çelik, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması ile ilgili, "İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey." dedi.

PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, parlamenter sistem tartışmaları ile ilgili de "Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil, tamamen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini savunmasına karşı eleştirel bir alan açmak." şeklinde konuştu.