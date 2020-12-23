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Sağlık Bakanlığı 22 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanlığı 22 Aralık koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu
23.12.2020 00:46
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 21 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 251 vatandaş yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız" dedi.


Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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