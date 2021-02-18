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AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu'na 'Gara' tepkisi: Görülmemiş bir provokasyon!

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu'na 'Gara' tepkisi: Görülmemiş bir provokasyon!
18.02.2021 18:59
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Son dakika haberi… AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın vatandaşlarımızı şehit etmesi sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef almasına tepki göstere Çelik "CHP adına konuşan genel başkan çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran provokasyondur." dedi. Çelik ABD'nin 'eğer'li kınamasına da tepki gösterdi.


Son dakika haberi… AK Parti MKYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın vatandaşlarımızı şehit etmesi sonrası Başkan Erdoğan'ı hedef almasına tepki göstere Çelik, "CHP adına konuşan genel başkan çıkıp da '13 şehidin sorumlusu Erdoğan' dediği zaman Türkiye'nin terörle mücadelesine doğrudan saldıran provokasyondur." dedi. Çelik ABD'nin 'eğer'li kınamasına da tepki gösterdi.
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