Motosikletten yola savruldu, durumu kritik!

Konya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, yola savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fatma T.’nin hayati tehlikesi sürüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası, bölgede büyük paniğe neden oldu. Bahçelievler Kavşağı'nda yaşanan olayda, bir motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu kadın sürücü ağır yaralandı.

Metrelerce Savruldu

Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Fatma T., devrilen motosikletle birlikte yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadını gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaşam Savaşı Veriyor

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

