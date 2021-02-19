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SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran cinayet: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü! Katil her yerde aranıyor

SON DAKİKA: İzmir'de kan donduran cinayet: Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü! Katil her yerde aranıyor
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Son dakika haberi! İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kadın, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise, olay yerinden kaçtığı otomobilini başka bir noktada bırakarak yaya olarak kaçtı.


Olay saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Meral Şen (40), bir kişi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.


ŞÜPHELİ KAÇTI
Kadını bıçaklayan şüpheli, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadını gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastanede tedavi altına alınan Meral Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


HER YERDE ARANIYOR
Olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden araçla kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, bir süre sonra Nazarköy mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçtığı düşünülen şüpheli, polis tarafından her yerde aranıyor.


Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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