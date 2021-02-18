Haberler Video Haber Videoları Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'dan son dakika haberi: Karaman emniyeti harekete geçti! Bavulun içinden çıkan kırmızı ayakkabı...

Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'dan son dakika haberi: Karaman emniyeti harekete geçti! Bavulun içinden çıkan kırmızı ayakkabı...

Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'dan son dakika haberi: Karaman emniyeti harekete geçti! Bavulun içinden çıkan kırmızı ayakkabı...
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Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'ın akıbeti merak ediliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında kayıp ve cinayetleri çözüme kavuşturan araştırmacı-gazeteci Müge Anlı'nın programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 8 yıl önce kayıplara karışan Gülşen Caymaz için Karaman emniyeti harekete geçti. Gülşen Caymaz'a ait olduğu ileri sürülen valiz ve içindeki eşyalar canlı yayında emniyet ekipleri tarafından incelemeye alındı. Son dakika gelişmesinin yaşandığı sırada Müge Anlı canlı yayınında bağlanan Gülşen Caymaz'ın arkadaşı, iddialarıyla stüdyoda bulunan ailede şok etkisi yarattı. İşte Müge Anlı'da bugün (18 Şubat 2021 Perşembe) yaşanan Gülşen Caymaz son dakika gelişmesi...


GÜLŞEN CAYMAZ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz'dan son dakika haberi Atv canlı yayınında geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından Karaman emniyeti harekete geçti! 8 yıldır kayıp olan Gülşen Caymaz bulundu mu? İşte son dakika haberinin detayları...

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