Adana’da kreş temel atma törenine katılan CHP’li Mansur Yavaş’a tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Her mahalleye bir, hatta birden çok kreş yapacağız” dedi, 27 ayda 1425 mahalleden sadece 3 mahalleye kreş açtı. Sözünü tutmadı. Adana’da kreş açılışına katıldı! Yavaş’a ise bu davranışından dolayı tepkiler yükseldi. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de Yavaş'ı ti'ye alarak, "Seçim öncesinde Ankara'nın her mahallesine bir hatta birden fazla kreş açma sözü vermiştiniz. Ankara'mızın 1421 mahallesi var, 27 ayda açtığınız kreş sayısı 3. Evet, sadece 3. Ha gayret, çoğu gitti azı kaldı" dedi.