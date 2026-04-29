Bornova'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan bir tırın teknik arıza yapmasıyla başladı. Freni patladığı belirtilen dev araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen tır, o sırada yolda seyir halinde olan ve aralarında bir polis aracının da bulunduğu çok sayıda araca çarparak durabildi.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İhbarın hemen ardından kaza yerine İzmir ve çevre ilçelerden çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için hummalı bir çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Ölü Ve Yaralılar Var

Meydana gelen zincirleme kazada maalesef ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kazanın şiddetiyle bazı araçlar hurdaya dönerken, polis aracında bulunan görevlilerin ve diğer sivil vatandaşların durumuna ilişkin net rakamların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Ulaşım Durma Noktasına Geldi

Kaza nedeniyle Bornova-Manisa yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, savcılık incelemesinin ardından tırın ve diğer araçların yoldan kaldırılması bekleniyor. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.