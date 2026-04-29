Oyun Oynarken Köpeklerin Hedefi Oldular

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesine bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde her şeyden habersiz oyun oynayan amca çocukları Hamza Özsoy (5) ve A.Ö. (9), mahalleye giren sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocukların çığlıklarını duyan çevre sakinleri hemen yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı.

5 Yaşındaki Hamza Kurtarılamadı

Ağır yaralanan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, çevredekilerin yardımıyla hızla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük Hamza, doktorların gerçekleştirdiği tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamza'nın acı haberi ailesini ve mahalleyi yasa boğdu.

Yaralı Kuzenin Sağlık Durumu İyi

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müşahede altına alınan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçede Köpek Dehşeti Sonrası İnceleme

Yaşanan facianın ardından bölge sakinleri sahipsiz sokak köpekleri konusunda yetkililere tepki gösterdi. Güvenlik güçleri ve belediye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, küçük Hamza'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.