Avukat Hatice Kocaefe duvağıyla toprağa verildi

İcra Takibi Husumete Dönüştü

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, soğuk hava deposu işleten Elif Çalışkan'a armut kasası borcu olan H.Ç., borcunu ödemeyince konu yargıya taşındı. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hatice Kocaefe (26), ablası adına başlattığı 5 milyon TL tutarındaki icra takibi nedeniyle şüpheli H.Ç. tarafından hedef alındı.

Tehditlerin Ardından Kanlı Saldırı

Hakkındaki icra takibinin geri çekilmesi için iki kız kardeşi defalarca telefonla tehdit ettiği öne sürülen H.Ç., talebine olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Ağaköy'de karşılaştığı kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran zanlı, Hatice Kocaefe'yi ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç avukat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tabutunda Gelinliğiyle Uğurlandı

Genç yaşta cinayete kurban giden Kocaefe için Odunluk Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna duvağı serilen Kocaefe'nin cenazesine Bursa Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği törenin ardından genç avukat gözyaşlarıyla defnedildi.

Firari Katil Zanlısı Aranıyor

Saldırının ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karışan katil zanlısı H.Ç.'nin yakalanması için Bursa Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Güvenlik güçleri, şüphelinin kaçış güzergahlarını ve saklanabileceği noktaları didik didik ediyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü adli soruşturma kararlılıkla devam ediyor.