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Başkan Erdoğan’dan yerli füze ‘Atmaca’ paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan yerli füze ‘Atmaca’ paylaşımı
18.06.2021 21:44
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Başkan Erdoğan, "Atmaca Gemisavar füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı." dedi.


Başkan sosyal medya hesaplarından milli savunma sanayi hamlelerimizden olan Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli ATMACA Gemisavar Füzesinin başarılı test atışıyla ilgili (BİP, Telegram, Twitter, İnstagram, Youtube) açıklama yayınladı.

Erdoğan, "Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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