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İstanbul’da sağanak yağmur: Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durdu!

İstanbul’da sağanak yağmur: Caddeler göle döndü, tramvay seferleri durdu!
18.06.2021 16:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelerde İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilmişti. Son dakika haberine göre yetkililerin uyarılarının ardından İstanbul’da gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Ardından bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı, Gaziosmanpaşa'da bir kamyonet su basan yolda kaldı. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.


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